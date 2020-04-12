شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 أسواق شعبية في الإسكندرية لمواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أحياء الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإلغاء الأسواق الشعبية والأسبوعية بأحياء وقرى المحافظة لمدة أسبوعين، منعا للتجمعات.

حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية في الإسكندرية

من جانبه، قال محمد عبد الله، رئيس حي العامرية ثان، إن الحملة أسفرت عن إزالة أسواق قريتي اليمن وأبو بكر، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق مع قوات الشرطة لمنع إقامة أي أسواق في القرى.

وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئس حي شرق الإسكندرية، أنه تم فض سوق خورشيد، وإزالة الإشغالات بمحيط شارع المزلقان.

وأضافت رئيس حي شرق أن الحملة تحفظت على كافة الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق وإيداعها بمخازن شرطة المرافق.

حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية في الإسكندرية

يشار إلى أن حى شرق سبق وفض أمس سوق شارع القاهرة بمنطقة سيدى بشر والذى يهد أكبر الأسواق العشوائية بالمنطقة بعد شكاوى عدد من المواطنين.

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حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية في الإسكندرية

حملة مكبرة لإزالة الأسواق الشعبية في الإسكندرية