"جلسة دسمة يوم ٢٩ أبريل".. رئيس البرلمان ينفي "التبرع الإلزامي" ويشكر متبرعي "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة أشهر أمر غير مستغرب على نواب الشعب، موجهًا إليهم التحية والتقدير؛ للاستجابة الفورية لصالح دعم الدولة في جهود مكافحة وباء كورونا، وكذلك لجهودهم ووجودهم المستمر بين أبناء دوائرهم.

وأضاف عبد العال، في بيان له اليوم الأحد: "النواب يحملون حملًا ثقيلًا قد لا يظهر كثيرًا في الإعلام؛ لكنهم موجودون على الأرض بين أبناء دوائرهم ويتابعون احتياجاتهم وشكاويهم ويتحملون كثيرًا من الأعباء".

وأشاررئيس "النواب" إلى أن التبرعات من مجلس النواب التي بلغت قيمتها ٢٠ مليون جنيه تعد مساهمة رمزية من المجلس، وتتسق مع مشاركة كل قوى المجتمع المدني في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي خصص لها مبالغ ضخمة لمكافحة وباء كورنا، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتقديم الدعم للعاملين المؤقتين، وإصدار حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لصالح المواطنين والشركات المضارة.

وتابع عبد العال بأن الرئيس السيسي يضع صحة المواطن المصري في أول أولويات عمله، ويقيم التوازن الدقيق والثمين بين صحة المواطنين واستمرار عمل الأجهزة والمؤسسات والأعمال.

وأشاد رئيس البرلمان بتعامل الدولة المصرية مع وباء كورونا، ومن قبله أحداث الأمطار والسيول، واعتبره أداءً جيدًا يعكس منظومة العمل المتناغمة، وترجمة حية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة المشكلات والأزمات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، وتوفير كل سُبل الدعم الصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وقدَّم عبد العال أيضًا التحية إلى القوات المسلحة المصرية على استعداداتها لمواجهة كل الأزمات المجتمعية، قائلًا إن ما رأيته بعيني من تجهيزات متقدمة للقوات المسلحة وقدرتها العالية على احتواء الكوارث وإقامة المستشفيات الميدانية وتجهيزها بسرعة يبعث على الثقة والطمأنينة؛ وهو ما يؤدي إلى حالة من الاطمئنان في نفوس أبناء الشعب.

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ووجَّه رئيس البرلمان أيضًا الشكر إلى الشرطة المدنية ودورها فى تنظيم الحظر وحماية الأمن والاستقرار ومنع الجرائم داخل البلاد والقبض على مرتكبيها.

وأشاد عبد العال بمنظومة التموين وتوفير السلع الاستراتيجية، منوهًا بأنها تعمل على أعلى مستوى بفضل الخطط المسبقة والمتابعة المستمرة، لافتًا إلى أنه لا خوف على مصر من أي نقص للسلع.

وذكر عبد العال أنه لا يفوته شكر الأطباء وجميع عناصر القطاع الطبي على جهودهم وتقدمهم الصفوف لمحاربة هذا المرض، وأن المجلس يقدر تمامًا تضحياتهم في هذا الظرف الدقيق.

ولفت عبد العال إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الجاري، وأنه اتخذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي في جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه، وأن جلسة المجلس ستكون دسمة وسنعمل على مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات؛ حيث سيناقش المجلس عددًا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، كما ينتظر المجلس أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية.

وأضاف عبد العال أنه لا صحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون، لا من الحكومة أو من النواب.

وتابه رئيس البرلمان بأن المجتمع المصري له خصائص ومزايا يتميز بها؛ منها التواد والتراحم والترابط والشهامة والمسارعة إلى مساعدة الآخرين، وأنه لا يجب أن ندع القلق أو الفهم الخاطئ لبعض المواقف يؤثر على شخصيتنا وخصائصنا ويظهر ما ليس فينا.