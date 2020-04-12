محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قالت القوات المسلحة إنه في إطار جهودها لتأمين كافة الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية، استمرت القوات البحرية في تنفيذ مهامها لتأمين وحماية السواحل البحرية المصرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة. وأضافت القوات المسلحة، في بيان، اليوم الأحد، إن إحدي الوحدات البحرية تمكنت من القبض على "بلنص" صيد يدعى (الحاج حميدو الجديد) وطاقمه المكون من ستة أفراد به (333 بالة)، من السجائر المهربة وغير الخالصة للرسوم الجمركية بنطاق الأسطول الشمالي أمام ميناء الإسكندرية، وتم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمضبوطات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بلنص حميدو الجديد".. القوات البحرية تضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.