محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلنت القوات المسلحة، عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، وفق بيان، اليوم الأحد، أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
جدير بالذكر أن القوات المسلحة فتحت 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومي يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين في ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.
ويأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمحطات الرئيسية والمواقف.. القوات المسلحة توزع كمامات طبية مجانًا على المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.