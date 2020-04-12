شركات النقل الجماعي بالقاهرة تطالب بإعفائها من الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعدت مجموعة من شركات النقل الجماعي، مذكرة لعرضها على محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بالمحافظة، من أجل تخفيف حدة الخسائر التي لاقوها نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق المذكرة التي حصل الخليج 365 عليها، طالبت الشركات بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تجاههم بشكل سريع كما هو الحال في القطاع السياحي وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات.

وأجملت الشركات أبرز مطالبها فيما يلي:

- الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليًا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة.

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- تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقًا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهة مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.

وقالت شركات النقل الجماعي، إنها تعد من أكبر القطاعات تضررًا من انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل مما كبدهم خسائر مادية طائلة لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020.

وأوضحت الشركات، أن نسبة التراجع في إيراداتها تجاوزت 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكدت الشركات، أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين، عمالة فنية، مهنيين، سائقين، إداريين، محصلين، مراقبي الحركة، مفتشين، نٌظار، عمالة عادية).