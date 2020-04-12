"ما تخليش الفواتير تتراكم عليكم".. حملة "الكهرباء" للدفع وسداد وشحن العدادات "إلكترونيًّا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لمطالبة المواطنين بسداد قيمة فواتير الكهرباء، والاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، باستخدام "كود السداد الإلكتروني" الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

وتحت شعار "ما تخليش الفواتير تتراكم عليكم"، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الدعوات، لتبيِّن كيفية الاستعلام عن قيمة الفواتير، ودفعها بالتزامن مع سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بُعد.

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وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بالنسبة إلى سداد فواتير الكهرباء، يتم السداد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg، لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام- دفع فواتير)، كما يوجد 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي "مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن- ضامن- البنك الزراعي"، وكذلك من خلال خدمة "فوري" المنتشرة في 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة "فوري".

وأعلنت الشركة أنه يمكن أيضًا سداد فاتورة الكهرباء من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير؛ وهي: "البنك الأهلي- بنك مصر- بنك الإسكندرية- بنك CIB- بنك Blom- بنك Credit Agricol- بنك أبوظبي الإمارتي- بنك عودة- بنك الإسكان والتعمير- بنك QNB- بنك قناة السويس- بنك NBK"، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال App Store- Play Store، وكذلك مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على App Store -Play Store، وتطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة إلى شحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع، قالت "القابضة لكهرباء مصر" إنه يمكن شحنها من خلال مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء، أكثر من 1000 مركز شحن وخدمة فوري، وبها 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية، و60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي: "مكاتب البريد- مصاري- Bee- أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن- ضامن- البنك الزراعي"، كما يجري حاليًّا التوسع في استخدام تطبيق سهل لشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـNFC، (الشحن عن طريق الهاتف المحمول) وذلك باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـNFC من خلال شركة التوزيع المعنية بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها؛ لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل.