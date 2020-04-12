محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري، والصرف ومجر نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تأمين تنفيذ عدد (21) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية، وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الأقصر، وتأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمديرية أمن البحر الأحمر.

وفي مديرية أمن أسيوط، تم تأمين تنفيذ عدد (56) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة، وتأمين تنفيذ عدد (3) قرارات إزالة عقار مخالف بمديرية أمن الغربية، وتأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. جهود الأجهزة الأمنية في إزالة التعديات على أراضي في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.