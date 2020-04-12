محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
قامت القوات الأمنية التي تضطلع بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، بالتصدي لبعض الخارجين عن القانون حاولوا منع تنفيذ قرارات الإزالة، وتم ضبط عدد 22 منهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واستكمال أعمال الإزالة .
وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات، والتي تتم وفقاً للضوابط القانونية .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: القبض على 22 شخصًا حاولوا منع تنفيذ إزالة تعديات في الخانكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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