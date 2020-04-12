بقيمة 248 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (كيماويات – لوازم ستائر - بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 248 ألف جنيه.

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وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما نجحت الحملات في تنفيذ121 حكم قضائي متنوع، وضبط 177 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.