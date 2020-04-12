حاول الإمساك بلصين.. النيابة تحقق في واقعة قتل سمسار في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجرى النيابة العامة بالهرم، التحقيق في واقعة قتل سمسار على يد متهمين هاربين، بعدما منعهما من سرقة سيارة شقيقه، بمنطقة الهرم.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، كما أمرت النيابة ضبط وإحضار الجناة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه سمسار يقطن بشارع اللبيني، سمع صوت باب الجراج أسفل العقار ملكه، في السادسة صباحًا، وعندما استطلع الأمر من شرفة شقته فوجئ بمحاولة شابين فتح باب الجراج، والذي تتوقف سيارة شقيقه بداخله.

وأضافت التحقيقات أن السمسار رفع صوته لإرهاب اللصين، اللذين ما إن شاهداه حتى حاولا الإسراع في فتح الجراج، لكنهما فوجئا به يخرج من باب العقار، فاستقلّا "تروسيكل" ولاذا بالفرار فاستقل السمسار "موتوسيكل" ولحق بهما، فشَاهده المتهمان، ما دفع أحدهما لإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش صوب السمسار فأصابته طلقة في الرقبة وتمكن المتهمان من الهرب، "ضربوه بالنار وهو سايق وبيحاول يمسكهم".

تم نقل السمسار إلى المستشفى، إلاّ أنه فارق الحياة قبل إسعافه، وتمكنت تحريات العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم من تحديد شكل المتهمين من خلال إحدى كاميرات المراقبة التي رَصدتهما أثناء هروبهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.