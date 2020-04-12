إحباط ترويج 9 أطنان أغذية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول (3,875 طن سلع غذائية) مجهولة المصدر، واحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق.

كما ضبطت الحملات، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، لحيازته (3,618 طن سلع غذائية) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق؛ وضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة "الأسماك المُدخنة "بدون ترخيص" لحيازته (2,881 طن أسماك مملحة "فسيخ") غير صالحة للاستهلاك الأدمي، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

ونجحت الحملات في ضبط مالك مخزن لتجارة السجائر، بمحافظة كفرالشيخ، لحيازته (20 ألف عبوة سجائر) مهربة من سداد الرسوم الجمركية، لا تحمل بندرول "مجهولة المصدر"، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

يأتي ذلك في إطار مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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