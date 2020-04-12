محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، المدير المسئول عن مصنع لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الشرقية لحجبه عن التداول (152 ألف قطعة "جوانتي- كمامة") واحتكارها بقصد رفع أسعارها بالأسواق. يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مسئول مصنع لاتهامه بحجب 152 ألف "جوانتي- كمامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.