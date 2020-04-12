شرطة التموين: إحباط ترويج 9 ملايين قرص مجهول المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1203) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته 9 مليون و264 ألف قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض، بدون مستندات "مجهولة المصدر"، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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