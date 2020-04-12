شكرا لقرائتكم خبر عن «المنيا» تستعد لاستقبال موسم حصاد وتوريد القمح بـ47 شونة وصومعة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديريتي الزراعة والتموين في المنيا، حالة الطوارئ لاستقبال موسم حصاد وتوريد 248 ألف و400 فدان قمح، والذي ينطلق الأربعاء المقبل 15 ابريل الجاري. بتخصيص 47 موقع بينهم 24 موقع ترابي، و9 مستودعات و3 شون متطورة، و5 هناجر و6 صوامع تابعة للبنك الزراعي، والمطاحن والشركة القابضة للصوامع، منتشرة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه تم الانتهاء من تجهيز جميع مواقع استلام المحصول وعددها 47 موقع موزعة على جميع مدن وقري المحافظة، واللجان المشكلة للاستلام وفقا لقرارات وزير التموين وبالأسعار المعلنة بقيمة 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

من جانبه، قال المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، سيتم حصاد 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبإنتاجية تتراوح مابين 22-24 إردب للفدان. مؤكدا ان عملية الحصاد تبدأ على مرحلتين الأولي بالأراضي الجديدة «ال