شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد «كيما٢» لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اليوم، بزيارة شركه الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، وتفقد مصنع «كيما٢» لإنتاج الأمونيا السائله واليوريا، وكان في استقباله المهندس عيد الحوت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب.

وتفقد محافظ أسوان، أقسام المصنع المختلفة، واستمع إلى شرح حول المصنع ومنتجاته المختلفة.

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من جانبه أشاد المحافظ، بحرص العمال على استكمال العمل والإنتاج، مُوجها الشكر لإدارة المصنع لتنفيذهم جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حماية للعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد المحافظ خلال الجولة باستمرار العمل في كافة المصانع وفق ضوابط تحقق معايير السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة التي تشهد جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تعرف المحافظ على الإجراءات الوقائية المُتبعة في ظل جهود مُجابهة فيروس كورونا المستجد، مُشيداً بما شاهده، من تواجد مستلزمات التعقيم والتطهير بكل موقع، والتزام كافة العاملين بإرتداء الكمامات، والعمل وفق ورديات تسمح بكثافة آمنة للعمالة، حرصاً على تحقيق مقتضيات السلامة والصحة العامة خلال هذه المرحلة.