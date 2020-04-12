شكرا لقرائتكم خبر عن سلع غذائية وأساسية بأسعار مخفضة في 755 منفذًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تعظيم الاستفادة من منافذ السلع المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتدعيمها بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 20٪.

وأوضح، في بيان، أن هذا يأتي هذا لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لموجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتصديًا لجشع التجار وارتفاع الأسعار في ظل التداعيات المترتبة على مواجهة فيروس كورونا واقتراب شهر رمضان المبارك.

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وشدد على تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال شن الحملات المكبرة بالتنسيق بين مديريات «التموين، الصحة، الطب البيطري» على الأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وعدم التلاعب بأسعار السلع المدعومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يوجد بالمحافظة 755 منفذا لبيع السلع الغذائية موزعين ما بين 92 منفذ تابع للقوات للمسلحة، و35 منفذ أمان «الشرطة»، و50 جمعية استهلاكية، و46 مجمعات استهلاكية، و409 منفذ لجمعيتي، بالإضافة إلى ٢١ شركة عامة لتجارة الجملة و٧٣ منفذ فئوى ومنزلية تتبع مديرية التموين، بالإضافة إلى منفذين تابعين لمديرية الزراعة و٣ منافذ تابعة لشركة الصالحية، و١٠ منافذ تابعة للشركة المصرية الإماراتية و١٤ منفذ تابعين لجمعية من أجل مصر.

وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، لتزويد المنافذ القائمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بمنتجاتها الزراعية والحيوانية والداجنة، لسد احتياجات المواطنين بالإضافة إلى طرح المنافذ غير المستغلة أمام تجار الجملة، للاستفادة منها في عرض منتجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين، وارتفاع معدلات شراء السلع الغذائية والأساسية، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا فضلا عن قرب شهر رمضان المبارك.