شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل العام» بالإسكندرية يكافح كورونا بـ«كمامة وقفاز» للسائق والكمساري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث واصلت «الهيئة»، الأحد، تعقيم وتطهير عربات الترام وأتوبيسات النقل العام وعربات الترام بنوعيها «الرمل وترام المدينة».

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وحرصًا على الحفاظ على صحة الركاب، قامت الهيئة بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على السائقين والكمسارية بكل الأتوبيسات والترام، وشددت على ارتدائها قبل تحرك المركبة، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا خلال التعامل بين السائق والمحصل من جهة والركاب من جهة أخرى.

من جانبه، قال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه تم تطهير وتعقيم 672 أتوبيس و«ميني باص» و160 عربة ترام، باستخدام المطهرات الموصي بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.

وأضاف مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية أن «الهيئة» تستغل ساعات حظر التجوال في تجديد الشبكة الكهربائية لترام «الرمل والمدينة» بدءًا بمنطقة الأنفوشي.