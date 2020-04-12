شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يلجأ لديوان عام محافظة أسيوط وقت الحظر لإنقاذ نجله: المحافظ اصطحبه في سيارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصطحب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حالة انسانية في وقت الحظر من أمام الديوان العام للمحافظة إلى مستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبي عليه إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة اضطرته للنزول إلى الشارع ليلًا.

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جاء ذلك خلال ترأس المحافظة حملة مسائية لرش وتطهير شوارع وميادين المحافظة والتي استهدفت بعض شوارع وميادين حي غرب منطقة «الأربعين والمعلمين» والشوارع الجانبية وشارع مستشفى الإيمان العام خلال ساعات الحظر وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- ١٩» وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

واستوقف المحافظ سيارته أمام الديوان العام ليجد أحد المواطنين يدعى «عماد حربي» مقيم مدينة أسيوط يحمل نجله المريض ويناشده التوجه إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على نجله الذي يعانى من ضمور في المخ وفي حاجة ماسة إلى بعض الحقن الوريدية.

وعلى الفور وفي لفتة انسائية اصطحب محافظ أسيوط المواطن ونجله إلى مستشفى الإيمان العام لتوقيع الكشف الطبي عليه ومنحه العلاج اللازم ليطمئن عليه ويوجه بتوفير كافة الرعاية الصحية له كما وجه بتوفير سيارة من المحافظة لإصطحابه إلى منزله عقب انتهاء الكشف الطبي والاطمئنان عليه.