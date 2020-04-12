شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة وأسر العزل بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، إنه تم توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى على أسر العزل المنزلى والمضارين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمضارين من موجة الطقس السييء والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

يأتى هذا في إطار خطة محافظة المنوفية لدعم تلك الأسر وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، مؤكداً على أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الضرورية للمواطنين.

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ومن جانبه، أوضح اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بأن عملية توزيع الكراتين تتم من خلال التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة لتحديد الأسر المستحقة والفئات الأكثر إحتياجاً وذلك في إطار إهتمام محافظ المنوفية بالمواطنين والتخفيف عن ألامهم والحد من معاناتهم.

يذكر أن محافظ المنوفية سبق وأطلقت العديد من المبادرات بالتعاون مع الغرفة التجارية ومدير ية التموين ورجال الأعمال لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة وكذا توزيع 2500 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع جمعية الأورمان على العمالة الغير منتظمة، كما تم توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير على أسر العزل المنزلى بالمحافظة.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في دعم الدولة للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.