شباب البرنامج الرئاسي يطلقون مبادرة «رد الجميل» لتوفير أدوات التعقيم لنصف مليون أسرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق شباب البرنامج الرئاسي مبادرة «رد الجميل» تحت مظلة مؤسسة «حياة كريمة» لتوفير أدوات التعقيم والحماية الاجتماعية لنصف مليون أسرة تخفيفًا لوطأة انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وإيمانًا بالدور المنوط بهم تجاه وطنهم. كان شباب البرنامج الرئاسي قد وجهوا إلى أبطالنا الأطباء على خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار وباء كورونا رسالة قالوا فيها :«نعلم أن المسؤولية صعبة، نعلم أنكم تحملون أرواحكم على أيديكم من أجل سلامتنا وأمننا جميعا، نعلم أيضا أنكم تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ بحروف من ذهب. كل الفخر والتحية لكم، أطباء وممرضين ومسعفين وعمال، سنظل معكم مساندين وداعمين في مهمتكم العظيمة. يلا شارك وحط صورتك جوة الفريم، و#ادعم_الجيش_الأبيض».

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