شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 16 حالة تعدٍ على 200 فدان بمراكز محافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

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وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت أمس السبت، 16 حالة على مساحة 200 فدان، و10 قراريط، و13 سهما، على أراضٍ زراعية، و20 حالة إزالات مباني، على مساحة 4680 م2، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس السبت، 391 حالة، على مساحة 1483 فدانا، و15 قيراطا، و3 أسهم، على أراضي زراعية، و420 حالة إزالات مبانٍ على مساحة 44372 م2 .

أكد المحافظ على استمرار الحملات لتطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود، خاصة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

كان المحافظ قد تابع خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل، كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي أرض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة كان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.