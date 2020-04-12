شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 27 حالة تعدٍ على أرض زراعية في 6 قرى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه تمت اليوم الأحد، إزالة 27 حالة تعد على أراض زراعية بقرى: قمن العروس، ونا القس، أبويط، زاوية المصلوب، جزيرة المساعدة، الميمون، وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وقال المحافظ إن ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازي في أكثر من اتجاه، منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضي الدولة.