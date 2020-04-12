شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 65 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 65 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز دمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى والدلنجات والرحمانية وبدر وأبوالمطامير وشبراخيت والمحمودية ورشيد على مساحة 12 ألفًا و521 مترًا مربعًا.

وأهاب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن وجهود المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، للتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ذلك.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ 9 قرارات في مركز بدر و11 قرار في أبوالمطامير و8 قرارات في الدلنجات و7 قرارات في كفر الدوار و6 قرارات في رشيد و4 قرارات في حوش عيسى و7 قرارات في المحمودية و6 قرارات في الرحمانية و6 قرارت في دمنهور وقرار في شبراخيت.