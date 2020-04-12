شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق الحدائق والمتنزهات ومنع مظاهر الاحتفال بأعياد شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، توجيها عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، مشدداً على منع أي تجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات من شأنها تجمع واختلاط المواطنين بدائرة المحافظة.

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يأتى هذا في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنبيه على المواطنين بعدم إقامة أي تجمعات خلال أعياد الربيع ،مشدداً على ضرورة التواجد الميدانى وتكثيف الحملات لفض أي تجمعات تقام بالمخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.