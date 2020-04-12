شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلى.. 11 يوما تفصلنا عن رمضان "وغرة الشهر الجمعة 24 أبريل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 11 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، فوفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، يتبقى حوالى 11 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا.

وكشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل، ورمضان في اليوم التالى لليلة الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل، وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية إلى أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28 ، أما آخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و 51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47 .

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وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الانسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاويم "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

ونظام التقويم الهجرى فيعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.