شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة القاهرة تزيل 3 عقارات آيلة للسقوط بحى طره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة مراجعة كافة أحياء المنطقة الجنوبية لأوضاع العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقارات ذات الخطورة الداهمة حرصا على حياة المواطنين والعقارات المجاورة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أن حي طره شن حملة صباح اليوم لإزالة عقارات ذات خطورة داهمة شملت العقار رقم 8 شارع بركات طره البلد، وعقار بزقاق مصطفى خليل المتفرع من شارع الدغشي، والعقار رقم 6 شارع احمد عبد الدايم منشية بركات.

وفى سياق أخر أزالت محافظة القاهرة اليوم 11 عقارا مخالفا مقامة بدون ترخيص على جانبى محور ترعة الطوارئ بحي السلام أول ، وذلك لليوم الخامس على التوالى، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.

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وتأتى أعمال الإزالات ضمن خطة الدولة ومحافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى توفير سكن ملائم لسكان هذه المنطقة، واستكمال محور ترعة الطوارئ بالسلام أول.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر وإزالتها فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما دعا المحافظ المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ للإبلاغ عن أآ مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع الي الأحياء للتأكد من التراخيص.

يذكر أنه قد سبق إزالة 75 عشة ومنزل مخالف متعدي علي حرم السكة الحديد بالهايكستب بحي النزهة منذ أيام، وجارى استكمال إزالة 140 عقار علي جانبي محور ترعة الطوارئ ليصبح إجمالي ما تم إزالته ما يزيد عن 215 عقار مخالف بالإضافة إلي ما يتم من ازالات بباقي أحياء المنطقة الشرقية .