شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا ، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، بالقاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة

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و يشهد اليوم الأحد ، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ، والرياح معتدلة .