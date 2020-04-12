"التموين": تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من الأسعار المقررة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة الدمغة عن تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب فى الأسعار حيث يتم ، متابعة أعيرة عدادات طلمبات المحطات فى مختلف المناطق أول بأول ومن يثبت تلاعبه يتم محاضر ضده.

كانت وزارة البترول قد بدأت أمس السبت في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات وذلك طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي أعلنت عن الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت ، حيث اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.



وتقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر والبنزين 92 7.50 جنيه للتر والبنزين 80 6.25 جنيه للتر ،كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية.

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