شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن شفاء مريض 60 عاما من كورونا وخروجه من مستشفى العزل بمايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأطباء بمستشفى العزل 15 مايو من إجراء منظار طارئ للجهاز الهضمى لمسن يبلغ من العمر 60 عاما ومصاب بفيروس كورونا، حيث تماثل للشفاء من فيروس كورونا، ويأتي ذلك استكمالا لسلسة النجاحات لأطباء كلية الطب بجامعة حلوان بمستشفى العزل 15 مايو ونظرا للكفاءات والخبرات المتواجدة بالكلية والتي يدعمها الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، أن تشخيص حالة المريض اظهرت ايجابية التحليل لفيروس كورونا و تدهورت حالة الأب الذي كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم و تجمع ماء على الرئتين بالإضافة إلى إصابته بالتليف الكبدي ليدخل الرعاية المركزة و يوضع على جهاز التنفس الصناعي ويوضع على أدوية خافضة للضغط من أجل السيطرة على ضغطه مع أدوية مدرة للبول حتى تحسنت حالة المريض وتحسن مستوى الوعي لديه و أثناء التجهيز لفصله من جهاز التنفس الصناعي دخل في نزيف حاد ليتم عمل منظار طارئ للجهاز الهضمى العلوى، وتم التعامل مع دوالي نازفة وربطها وإيقاف النزيف، مع إعطائه دم وبلازما لرفع نسبة الهيموجلوبين بالدم لتعويض ما فقده.

وعقب تحسن حالة الصدر للمريض ودرجة وعيه تم فصله من جهاز التنفس الصناعي، واكتمل نجاح التعامل مع الحالة عقب ظهور سلبية مسحة الأب الأولى و الثانية ليتعافى الأب و كذلك الابن من فيروس كورونا المستجد وتم الخروج من مستشفى العزل 15 مايو بسلام.

وتم إجراء المنظار للمريض بقيادة الدكتور أحمد الشافعى الأخصائي بقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان تحت اشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم المتوطنة بالكلية لمتابعة الحالة عن بعد.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بحسب البيان، أن جيش مصر الأبيض من فريق العمل الطبي والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى فى هذا الوقت العصيب فى معالجة المصابين، وصفهم بأنهم خط الدفاع الأول و الجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يقومون بدوراً بطوليا لمواجهة فيروس كورونا، وأثنى على حرصهم على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات .

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وأشاد الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب بدور قيادات الجامعة والجهات المختلفة فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، موضحا إنه يتم الاحتفال بكل حالة تتماثل للشفاء وتصبح نتائجها سلبية وتخرج من المستشفى تعبيرًا عن السعادة البالغة بالحالات التى تتماثل للشفاء.