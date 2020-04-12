شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الإفتاء: المتوفى بكورونا شهيد ومن يعارض دفنه آثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، فلا مقدمتها، تصريحات أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور خالد عمران، أن المتوفى بكورونا شهيد ومن يعارض دفنه آثم، مؤكدًا أن ما شهدته قرية شبرا البهو بالدقهلية تصرف غريب، ولا يمت للمصريين بصلة، مؤكدا أنه يجب احترام حرمة الموتى وفقا للشريعة الإسلامية، ويجب تكريم الإنسان المتوفى بسرعة دفنه.

الرئيس السيسى يبعث ببرقيات تهنئة للطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفال الطوائف المسيحية بمصر بعيد القيامة المجيد، ببرقيات تهنئة لكل من نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران أشود كارون رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس بمصر.

التعليم تعلن غدا مواضيع المشروعات البحثية لطلاب الدمج وأولى ثانوى منازل

تعلن غدا الإثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الدارسين بنظام المنازل والسجون والمستشفيات، حيث ستحدد الموضوعات التى يعمل عليها الطلاب وطرق إعداد البحث.

البابا تواضروس بقداس أحد السعف:التزموا بإجراءات الوقاية كى يمر الوباء بسلام

نصح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية جموع الأقباط بمراعاة الإجراءات الوقائية كى يمر هذا الوباء بسلام ونعود لحياتنا الطبيعية مضيفًا: فالمسيح يأتى إليك اليوم فى قلبك ولكى تستعد لاستقبال المسيح فى بيتك عش بالبساطة والنقاوة والتسبيح.

التنمية المحلية توجه بتجهيز أماكن انتظار لصرف منحة العمالة غير المنتظمة غدا

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعى المصرى بأماكن انتظار للمستحقين لصرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف .

مستشار مفتى الجمهورية: التهكم والسخرية بأهل الابتلاء كبيرة من الكبائر

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن التهكم والسخرية والتنمُّر بأهل الابتلاء أو التخويف منهم بغير حاجة، خاصةً ذوى الأمراض الخطيرة أو المعدية، هو حرام شرعًا، ويُعَدُّ فاعلُهُ مرتكِبًا لكبيرة من الكبائر ؛ لاعتراضه على قضاء الله وحكمته، ولإيذائه لأخيه الإنسان .

فيديو.. ازاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا

تنظيف وتطهير الأسطح من أفضل الوسائل للوقاية من كورونا لأنه يعيش عليها لمدة ساعات أو أيام, هذا ما أكدت عليه وزارة الصحة والسكان ولكن ما الفارق بين التنظيف والتطهير, الأول يزيل الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها أما التطهير يتم بمواد كيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح بالماء والصابون وبإضافة مكيال واحد من الكلور "5 %" إلى 9 مكاييل من الماء.

ارتفاع آخر بحرارة الجو اليوم وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يشهد اليوم الأحد، ارتفاع آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وفيات فيروس كورونا تتخطى 108آلاف والإصابات 1.7 مليون تقريبا

أظهر إحصاء لرويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم يفوق حاليا مليون و700 ألف بينما راح ضحيته حتى الآن 108252شخصا.

إسبانيا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4167 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة فى إسبانيا اليوم الأحد، تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4167 إصابة خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية قبل قليل.

التموين: صرف 57% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

تواصل شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف وفقا لجداول منظمة، منعا للتكدس وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم صرف 57% ضمن مقررات شهر أبريل حتى الآن، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات على مدار أيام الشهر.

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رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

مع تطور الأعراض على مرضى فيروس كورونا إذا قاموا بالعزل الذاتى فى حال الإصابة واختبار نتائج إيجابية, واستمرت الحالة فى التدهور قد يتطلب دخولهم المستشفى للحجز فى وحدة العناية المركزة.

انفوجراف.. مؤسسات دولية: اقتصاد مصر يواصل تفوقه بفضل نجاح الإصلاح الاقتصادي

فى دلالة واضحة على صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة، تشير التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق أعلى معدلات نمو فى المنطقة، وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا، التى أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمى، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلًا عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة.

بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربى" و"العربى الأفريقى" لإقامة محطات الطاقة الشمسية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) والبنك العربى الأفريقى الدولى، للتعاون المشترك فى مجال إقامة محطات الطاقة الشمسية، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

الأوقاف تحذر من التجمع لصلاة الغائب.. وتؤكد: تقام فى المنزل خوفا من كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا شك أن تشييع الجنائز وشهود صلاة الجنازة من فروض الكفايات إذا قام بها أى عدد كان قلَّ أو كثرَ سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد على الإطلاق أثم كل من علم وكان قادرًا على القيام بالواجب الكفائى ولم يتقدم للقيام به.

التعليم العالى: لجنة الأخلاقيات وافقت على إجراء التجارب السريرية لـ"أفيجان" لعلاج كورونا

كشف الدكتور محمد الشناوى، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية لشؤون البحث العلمى، أن لجنة الأخلاقيات وافقت صباح اليوم الأحد، على استخدام دواء أفيجان اليابانى المستخدم لمواجهة فيروس كورونا، تمهيدا للانطلاق والبدء إجراء التجارب السريرية.

بابا الفاتيكان يدعو إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا فى ظل أزمة كورونا

ذكرت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها تصريحات بابا الفاتيكان، التى دعا خلالها إلى إلغاء ديون الدول الأكثر فقرا فى ظل أزمة كورونا.

الداخلية تطيح بتعديات الزراعات وأملاك الدولة بكافة ربوع الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية معاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

البابا تواضروس يترأس قداس "أحد الشعانين" من دير الأنبا بيشوى دون حضور شعبى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس اليوم "أحد الشعانين" من كنيسة التجلى المجيد بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بدون حضور شعبى، وقال البابا تواضروس الثانى – فى كلمة قصيرة عقب دورة السعف بالكنيسة – أن إنجيل باكر الذى كان يتحدث عن "زكا العشار" يعطى تعزية للذين هم فى المنازل ولم يستطيعوا أن يحضروا الصلاة فى الكنيسة، ولكن السيد المسيح قال له "ينبغى أن أكون اليوم فى بيتك".

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10878 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10878، وارتفاع عدد المتعافين إلى 1388، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

بعد تمرد ميليشياته الإرهابية.. أزمة كورونا تحبط مشروع أردوغان الاستعمارى

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن الأزمات التى تشهدها تركيا، بسبب دعم أردوغان للجماعات الإرهابية، والتى كان أخرها تناقص الاحتياطى النقدى، واستنزافه للتعامل مع أزمة تفشى فيروس كورونا، إضافة إلى تردى أوضاع السياحة التركية، والتى تشكل أهم مصدر للاقتصاد التركى، وهو ما سيؤثر على تمويل الجماعات الإرهابية بشكل كبير والتى تعتمد على أردوغان.

التعليم تتيح لطلاب الثانى الثانوى رابطا إلكترونيا لتأكيد صحة البيانات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الصف الثانى الثانوى، رابطًا لتأكيد صحة البيانات وطلب إنشاء أكواد الاختبارات الإلكترونية على موقعها الرسمى، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتأكيد صحة البيانات.