شكرا لقرائتكم خبر عن شمامسة كنيسة العذراء بالزيتون: ملتزمون بقرارات الغلق ولا قداسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم شنودة أحد شمامسة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون إن كهنة وشمامسة الكنيسة ملتزمون بقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الذي يقضي بغلق الكنائس خوفا من انتشار عدوى وباء كورونا وسط الزحام والتجمعات.

وأشار شنودة في تصريحات خاصة لليوم السابع،إلى إن الكنيسة أغلقت أبوابها أمام الزوار في الثاني من أبريل الماضي الذى يوافق ذكرى ظهور السيدة العذراء فوق قبة الكنيسة منعا للزحام والتجمعات نافيا وجود أية قداسات تصلى في الكنيسة الكبرى أو الكنائس الصغيرة داخل أسوار كنيسة الزيتون.

وكانت الكنيسة القبطية قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

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كما قررت الكنيسة إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع، واستمرار الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.وناشدت الكنيسة جميع المصريين باتباع تعليمات الوقاية والسلامة، مع الالتزام بالبقاء في المنزل لمنع تفشي الوباء.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس اليوم الأحد قداس اليوم "أحد الشعانين" من كنيسة التجلى المجيد بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بدون حضور شعبى، وقال البابا تواضروس الثانى – فى كلمة قصيرة عقب دورة السعف بالكنيسة – إن إنجيل باكر الذى كان يتحدث عن "زكا العشار" يعطى تعزية للذين هم في المنازل ولم يستطيعوا أن يحضروا الصلاة فى الكنيسة، ولكن السيد المسيح قال له "ينبغى أن أكون اليوم في بيتك".