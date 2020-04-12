فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظيف وتطهير الأسطح من أفضل الوسائل للوقاية من كورونا لأنه يعيش عليها لمدة ساعات أو أيام, هذا ما أكدت عليه وزارة الصحة والسكان ولكن ما الفارق بين التنظيف والتطهير, الأول يزيل الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها أما التطهير يتم بمواد كيميائية لقتل الجراثيم على الأسطح بالماء والصابون وبإضافة مكيال واحد من الكلور "5 %" إلى 9 مكاييل من الماء. Advertisements فى الفيديو التالى نستعرض الطريقة المثلى لتطهير وتنظيف الاسطح والملابس طبقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان..

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