شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور الأعراض على مرضى فيروس كورونا إذا قاموا بالعزل الذاتى فى حال الإصابة واختبار نتائج إيجابية, واستمرت الحالة فى التدهور قد يتطلب دخولهم المستشفى للحجز فى وحدة العناية المركزة. فما الذى يوجد داخل غرفة العناية المركزة لمريض وكورونا, وما هى الاحتياطات الموجودة داخلها, الفيديو التالى يرصد تلك التفاصيل.

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