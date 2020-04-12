شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 57% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف وفقا لجداول منظمة، منعا للتكدس وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم صرف 57% ضمن مقررات شهر أبريل حتى الآن، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات على مدار أيام الشهر.



وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضًا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.



وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.



وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.



وأهاب المصيلحي بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

