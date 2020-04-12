شكرا لقرائتكم خبر عن أسبانيا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4167 إصابة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إسبانيا اليوم الأحد، تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4167 إصابة خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية قبل قليل.

وأمس أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 16353 من 15843 أمس الأول، أى بمقدار 510 وفاة خلال 24 ساعة، وتدرس الحكومة الإسبانية مد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إلى 10 مايو القادم، وكان البرلمان الإسبانى وافق الخميس بأغلبية ساحقة، على استمرار طوارئ كورونا فى البلاد، حتى 26 أبريل.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن إسبانيا تعانى من أزمة سياسية فى ظل الخلافات بين الأحزاب السياسية مع الحكومة فى ظل أزمة كورونا.

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