أسبانيا تسجل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4167 إصابة خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إسبانيا اليوم الأحد، تسجيل 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 4167 إصابة خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية قبل قليل.
وأمس أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 16353 من 15843 أمس الأول، أى بمقدار 510 وفاة خلال 24 ساعة، وتدرس الحكومة الإسبانية مد حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إلى 10 مايو القادم، وكان البرلمان الإسبانى وافق الخميس بأغلبية ساحقة، على استمرار طوارئ كورونا فى البلاد، حتى 26 أبريل.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن إسبانيا تعانى من أزمة سياسية فى ظل الخلافات بين الأحزاب السياسية مع الحكومة فى ظل أزمة كورونا.
وتجاوز عدد الوفيات في إسبانيا إلى أكثر من 15 ألف حالة، بعدما تفشى فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية، وعلى الرغم من وجود 15238 حالة وفاة مرتبطة بـ فيروس كورونا، فقد تباطأ عدد الوفيات اليومي بعد زيادات أقل في اليومين السابقين.
ولا تزال إسبانيا فى المرحلة الأكثر حدة من الأزمة الصحية التى تمر بها، ولكن الأزمة الاقتصادية قد بدأت للتو ، ولذلك فقد طالب سانتشيز بعقد اتفاق لإعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة والراغبة فى اعادة بناء البلد"، ولكن كان رد زعيم المعارضة، رئيس الحزب الشعبى، بابلو كاسادو، جافا واتهمه بالكذب، وأنه يخفى الأرقام الرسمية، كما أنه انتقد التأخير فى اتخاذ الإجراءات بنبرة شديدة اللهجة.
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