شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا تتخطى 108آلاف والإصابات 1.7 مليون تقريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إحصاء لرويترز أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم يفوق حاليا مليون و700 ألف بينما راح ضحيته حتى الآن 108252شخصا.

ومنذ اكتشاف أول حالة فى الصين في ديسمبر 2019، ظهرت حالات إصابة بكوفيد-19 في أكثر من 210 دول ومناطق حول العالم.

ويعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة ومسؤولين حكوميين حول العالم.

وحتى الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، اليوم، الأحد، سجلت الولايات المتحدة، أكبر عدد من حالات الإصابة المعروفة بلغ 527350 حالة ووصل عدد الوفيات لديها إلى 20474 وبذلك شهدت أكبر عدد من الإصابات والوفيات في العالم.

وتأتي إسبانيا فى المركز الثاني من حيث عدد الإصابات حول العالم بتسجيل 161852إصابة لكن إيطاليا، التي وصلت الإصابات فيها إلى 152271، شهدت عدد وفيات أعلى بلغ 19468 وفاة مقارنة مع 16353 وفاة بإسبانيا.

وأعلنت ألمانيا حتى الآن عن 122767 إصابة و2742 وفاة بينما سجلت فرنسا 93790 إصابة و13832 وفاة.

أما في الصين التى ظهر فيها المرض فقد وصل عدد المصابين إلى 82052 والوفيات إلى 3339.

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وفي إيران الأشد نكبة بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط تخطت حالات الإصابة 70 ألفا والوفيات وصلت إلى 4357.

وتقترب الإصابات في بريطانيا من 79 ألفا والوفيات من عشرة آلاف. وسجلت تركيا ما يزيد عن 52 ألف إصابة و1101 وفاة.

وفي المنطقة العربية، سجلت السعودية 4033 إصابة و52 وفاة، والإمارات 3736 إصابة و20 وفاة، وقطر 2728 إصابة وست وفيات، ومصر 1939 إصابة و146وفاة، والجزائر 1856 إصابة و275 وفاة.

أما المغرب فقد سجلت 1545 إصابة و111 وفاة، وفي العراق وصل عدد الحالات إلى 1318 و72 وفاة.

وشهدت الكويت 1154 إصابة وحالة وفاة واحدة، أما البحرين فلديها 1016 إصابة وست وفيات. وسجلت تونس 699 إصابة و28 وفاة.

وأعلن لبنان عن 619 إصابة و20 وفاة. وسلطنة عمان لديها 546 إصابة وثلاث وفيات، والأردن 381 إصابة وسبع وفيات. وفي الأراضي الفلسطينية هناك 268 مصابا وحالتا وفاة.

وسجلت جيبوتي 187 إصابة وحالتي وفاة وفي الصومال 21 إصابة وحالة وفاة. وأبلغت سوريا عن 25 إصابة وحالتي وفاة وليبيا سجلت 25 إصابة أيضا ووفاة واحدة.

وأعلن السودان عن 19 إصابة وحالتي وفاة. وفي موريتانيا سبع حالات إصابة وحالة وفاة واحدة. وسجل اليمن أول حالة إصابة الأسبوع الماضي.