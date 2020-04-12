"تنعقد باثنين أو أكثر".. مدير الأزهر للفتوى يوضح كيفية صلاة الجنازة على المتوفى بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن صلاة الجنازة على المتوفى بفيروس كورونا، تؤدي بالكيفية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت هناك ضرورة.
وأضاف الحديدي في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن الضرورة تتمثل في الخوف من انتقال العدوي من المتوفى بفيروس كورونا للمشيعين، وفي هذه الحالة تؤدى الصلاة في الخلاء أو على المقابر، ولا مانع أن تكون هناك مسافة بين المصلين، مشيراً أن صلاة الجنازة تنعقد باثنين فقط أو أكثر.
وأشار المدير التنفيذي لمركز الأزهر للفتوى، إلى أنه يمكن أداء صلاة الغائب على المتوفين بفيروس كورونا بالمنازل، إذا تعذر حضور صلاة الجنازة أو مخافة انتقال العدوى للأحياء.
وشدد على أن المتوفي بفيروس كورونا شهيد، وله أجر شهداء الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ومن مات في الطاعون فهو شهيد.
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