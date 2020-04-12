ما الضوابط الاحترازية لتدريب القائمين على دفن ضحايا كورونا؟.. برلمانية تسأل "الأوقاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجَّهت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قائلةَ:

ما الضوابط الإجرائية والاحترازية التي قدمتها الوزارة للقائمين على مراسم الدفن من عمليات تدريب للحفاظ علي سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا؟

ولفتت إلى أن المراسم عبارة عن تغسيل وتكفين ودفن، وهذا يعني ملامسة المتوفَّى؛ ما يعرِّض الشخص القائم بهذه الإجراءات إلى العدوى.

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وأوضحت البطران أن الأهالي ليست لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع جثامين ذويهم؛ لعدم وجود توعية، مشيرةً إلى أن تكرار الحالات التي تجد مشكلة في دفن ذويها أصبحت أزمة في مختلف المحافظات؛ مثل الدقهلية وبورسعيد.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي أدلت به، إلى أنه وَفقًا للموقع الرسمي لدار الإفتاء فيما يتعلق بضوابط وإجراءات الدفن وتصريحات وزيرة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية، لم يحدث تدريب للقائمين على التغسيل والتكفين والدفن، بما يمنع تفشِّي انتشار ونقل العدوي؛ لذا تدريب القائمين على الغُسل والدفن على الطريقة السليمة وشرح كيفية التعامل مع المتوفين بوباء كورونا ضرورة مُلحة.

واقترحت البطران التنسيق بين الوزارات المعنية وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مع أهالينا الشهداء المتوفين بالمرض.