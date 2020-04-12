شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ القصوى وتعقيم وتطهير منازل المصابين بـ«كورونا» في بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رئاسة مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، تطهير وتعقيم المنازل التي تم تأكيد إصابة المواطنين بها.

وأوضح «الشريف»، أنه تم تكليف إدارة المتابعة الميدانية وفريق التعقيم التابع لمجلس مجلس مدينة الأقصر، بتعقيم تلك المنازل، ورفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لظهور حالات إصابة جديدة، واتخاذ إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم جميع منازل المصابين.

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وشدد رئيس المدينة، على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.

كما واصلت محافظة الأقصر، حملتها المكبرة لتعقيم وتطهير عدد من المواقع والشوارع على مستوى مراكز المحافظة، بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الهلال الأحمر والوحدات المحلية بالمدن والمراكز التابعة للمحافظة، ومنها البنوك والشوارع الرئيسيّة ومواقف السيارات والمصالح الحكومية وماكينات الصرف الألي ووحدات المرور والكمائن.

كما قامت جمعية الهلال الأحمر برش وتطهير الأماكن الحيوية ومنها دار ايواء الشابات المسلمات، ودار ايواء جنود المسيح، ودار ايواء جمعية السامري الصالح، ودار ايواء جمعية اصدقاء الكتاب المقدس، ودار ايواء الشبان المسلمين، ودار ايواء الانبا ائبرام للمسنين والمعاقين، ودار ايواء الشمس المشرقة (بنات).