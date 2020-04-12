شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تشارك في تعقيم مقام سيدي أحمد الفولي والمساجد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق من شباب الطريقة الصوفية العزمية في محافظة المنيا، تحت إشراف الدكتور محمد علاء الدين أبوالعزائم شيخ مشايخ الطرق لصوفية ورئيس الاتحاد الدولي للطرق الصوفية، بتنفيذ حملة لرش وتطهير وتعقيم مقام سيدي أحمد الفولي، ومسجده بكورنيش النيل بمدينة المنيا، وعدد كبير من المساجد والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين والأسواق بالمطهرات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال جمال زكي، أحد المشاركين بالطريقة الصوفية العزمية أنها أول طريقة صوفية تشارك في العمل المجتمعي ومساندة الدولة في مواجهة هذا الوباء العالمي، لافتا إلى أن الحملة ضمت 20 شابا وفتاه من شباب الطريقة الصوفية العزمية من بين عشرات الطرق الصوفية التي تقوم بهذه الحملة على مستوى الجمهورية ومن بينها محافظة المنيا.

وأضاف «زكي»، أن الحملة بدأت يوم 7 إبريل الجاري ومستمرة في تنفيذها حتى انتهاء رش كافة المنشآت والشوارع والميادين ودور العبادة على مستوى قرى ومدن المحافظة.