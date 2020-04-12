شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تبدأ صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة القوي العاملة الأحد صرف المنحة التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدي 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولي بداً من اليوم الإثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك من خلال الرسالة النصية التي تلقاها المستحق على تليفونه المحمول للمستحق المسجل بالطلب الذي تقدم به، وأن هذه الرسالة محدد بها مكتب البريد أو فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيتم الصرف منه.

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وأكد الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم، قامت اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برئاسته بوضع كافة الإجراءات الاحترازية وآليات الصرف، وحرصا منها على عدم التزاحم أمام منافذ الصرف المقررة، وتجنبا لحدوث نقل عدوي فيروس كورونا، تم تخصص 4 ألاف منفذ للبريد على مستوي الجمهورية، فضلا عن 600 مدرسة في بعض المحافظات للصرف من خلالها، بالإضافة إلى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض المحافظات.

ولفت وزير القوي العاملة، إلى أنه حرصا على مراعاة الظروف الطارئة التي تحول دون صرف المنحة للبعض، فسوف يراعي تخصيص موعد سوف يعلن عنه لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له.

وكشف الوزير عن أن إجمالي الذين قاموا بتسجيل أنفسهم على الاستمارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة وصل إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة.