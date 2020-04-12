شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس «أحد السعف» في وادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهى لأحد الشعانين أو أحد السعف كما يسميه الأقباط بمقر كنيسة التجلي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأحد وذلك دون حضور شعبى مثلما الحال في قداسى الجمعة العظيمة وسبت النور.

وشارك البابا الصلاة الآباء الاساقفة أعضاء المجمع المقدس ورهبان الأديرة في وادى النطرون من دون حضور شعبى اتساقا مع الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وعقب الصلاة ألقى البابا عظة روحية مقتضبة وجه فيه نصائح للجميع قائلاً: التزموا بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة في مواجهة كورونا كي يمر هذا الوباء بسلام ونعود لحياتنا الطبيعية.

وتحدث البابا خلال العظة عن اسبوع الآلام وخاصة أحد السعف قائلاً أن هذا اليوم تمم نبؤات العهد القديم مشيرا إلى أن استقبال السيد المسيح في أورشليم كان حدثا شعبيا فالاستقبال كان فريد في شكله وصفاته وتفاصيله وقد كان من الخليقة كلها نباتات وحيوانات وإنسان، ففي النباتات استخدموا أغصان الزيتون وسعف النخيل وقد كانوا يستقبلون الملوك بالسيوف لأنهم ملوك على الأرض أما السعف تعبير عن النقاوة.

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وأشار إلى أن السعف من النباتات الطرية ويمكن تشكيلها وهو نبات عالي وينمو لأعلى مثل المؤمن في حياته الروحية كذلك فإن المسيح استخدم الحمار وليس الفرس الذي كان يركبه الغزاة والملوك الأرضيين.

وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس (أورشليم)، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم. ويرمز سعف النخيل إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع منتصرًا مُحقّقا نبؤءة زكريا بصفته المسيح، إلا أن الأقباط سوف يقضون هذا اليوم بالمنازل على غير العادة بسبب غلق الكنائس بينما تصلى الكنائس قداسات أونلاين بعدد قليل من الكهنة.

وكان البابا ترأس أمس صلوات قداس سبت العازر بدير القديس الانبا بيشوى في وادى النطرون بحضور الأساقفة ورهبان الأديرة وأذيعت صلوات القداس الإلهي عبر القنوات القبطية، وعلى الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرذوكسية على «فيس بوك«حيث جاء ذلك بناءاً على قرار غلق الكنائس والاديرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأسبوع الآلام يبدأ بسبت العازر ثم أحد السعف أو الشعانين أو الزيتونة، ثم البصخة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم خميس العهد والجمعة العظيمة يليه سبت النور وهو ليلة عيد القيامة ثم العيد يوم الأحد حيث يعد أسبوع الالام أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية للكنيسة الأرثوذكسية، وتختار الكنيسة تختار لهذا الأسبوع قراءات معينة من الإنجيل بالعهدين القديم والحديث توضح علاقة الله بالبشر، كما اختارت مجموعة من الألحان الحزينة والتأملات والتفاسير الروحية، ويطلق عليه أسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدس أو الأسبوع المقدس.

ومن المقرر أن يصلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة حتى عيد القيامة المجيد (أسبوع الآلام)، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي.