شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عمل 33 منفذًا لمعارض «أهلا رمضان» بمدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، انطلاق عمل منافذ «أهلا رمضان» للسلع الغذائية، والبالغ عددها 33 منفذا في عدد من السلاسل والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة على مستوى المحافظ، وتستمر لمدة شهر حتى 10 مايو المقبل.

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وقال «صلاح»، في تصريحات صحفية، أنه نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد فلن يتم هذا العام فتح معارض أهلا رمضان وانشاء الخيام الخاصة بها، مثل كل عام بسبب منع التجمعات، ولكنه تم الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية الكبرى لعمل منافذ بداخلها لتوفير السلع ذات الجودة العالية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين بكافة مراكز محافظة الأقصر.

وأضاف «صلاح»، أن المحلات التجارية المشاركة، أعلنت عن وجود منافذ أهلا رمضان بها، ومنها على سبيل المثال 15 منفذ داخل مدينة الأقصر، و10 بمدينة إسنا و8 بالقرنة، إلى جانب فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارعي المدينة المنورة ورمسيس بمدينة الأقصر وفرع القرنة وفرع إسنا.

وأوضح، أنه توجد سيارات متنقلة عليها شعار «أهلا رمضان» تجوب مختلف مراكز المحافظة، تشمل كل السلع الضرورية من الزيوت والمسلي والسكر والأرز والمكرونة وغيرها من السلع التي يحتاجها الأهالي طوال شهر رمضان وبأسعار مخفضة للجميع .