شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية»: تحصين 20.3 ألف رأس ماشية وطائر ضد «التسمم الدموي وأنفلونزا الطيور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

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وأضافت «جارح» – في تصريحات لـ«المصري اليوم»- ان اجمالى ما تم تحصينه خلال شهر مارس الماضي بلغ 20 الف و356 رأس ماشية وطائر بواقع 8 آلاف و856 رأس ماشية و11 الف 500 طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 2353 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد (الحمى القلاعية) 1789 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادى المتصدع و2534 رأس ضد مرض جدرى الأغنام و1340 رأس (أبقار وجاموس) ضد مرض التسمم الدموي «نيمو باك» و740 رأس أغنام ضد طاعون المجترات فضلاً عن تحصين 11 ألاف و500 طائر (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى ان التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع إحياء الإسكندرية وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذة الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.