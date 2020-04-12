شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم منازل وقرى عائدين من الخارج وفحصهم طبيًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية الصحة بالمنيا، عمليات تعقيم وتطهير لمنازل وقرى العائدين من الخارج تحسبًا لوجود مصابين بينهم بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك من خلال التواصل مع المسؤولين بالحدود ومسؤولي الأمن والوحدات المحلية، للتعرف على الوافدين والقيام بفحصهم طبيا وتعقيم منازلهم وقراهم.

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وقال الدكتور عاطف محمد، نائب مدير الإدارة الصحية بالعدوة، إنه تم إجراء أعمال تعقيم، وتطهير لقرية الشيخ مسعود بالمركز عقب وصول 6 عمال من أبناء القرية عائدين من الأراضي الليبية.

وأكد أيضا القيام بأعمال الفحص الطبي لهم تحسبا لظهور حالات إصابة.

واحتفل القائمون على مستشفى ملوي للحجر الصحي بخروج أول دفعة من المتعافين من الوباء وعددهم 6.

في سياق متصل أكد مسؤول بالصحة سلبية جميع العينات التي تم الحصول عليها من المخالطين والمشتبه في إصابتهم بالوباء، وعدم رصد حالات جديدة.