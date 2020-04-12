شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية إلكترونيًا بشكل مجاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور بدوي شحات، رئيس الجامعة، مُبادرة لجامعة الأقصر لتقديم الاستشارات الطبية إلكترونيا بشكل مجاني، وذلك من خلال الرابط الالكتروني:

http://www.luxor.edu.eg/clin/luxorclinic.aspx، على موقع الجامعة الرسمي، يسمح للمواطنين بالتواصل المباشر مع الأطباء وتقديم السؤال والشكوى الطبية وتلقي الرأي الطبي.

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والمبادرة عبارة عن سبعة عيادات في تخصصات مختلفة وهم: (أمراض الصدر – الأنف والأذن والحنجرة – طب وجراحة العيون – العصبية والنفسية – جراحة التجميل- جراحة الوجة والفكين- الأشعة التشخيصية- السمعيات)، ويشرف على كل عيادة من العيادات أساتذة كلية الطب بجامعة الأقصر في هذه التخصصات: د بدوي شحات بدوي- أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب ورئيس الجامعة، د محمد عطيتو- أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب، د محمد شحات- أستاذ أمراض الصدر ووكيل كلية الطب، د محمد عبدالله عباس- أستاذ العصبية والنفسية بكلية الطب، د محمود مبارك- أستاذ جراحات التجميل والوجه والفكين وجراحات اليد الميكروسكوبية والحروق بكلية الطب، د منى جودة مغربي- مدرس الأشعة التشخيصية بكلية الطب، د مصطفى يوسف- مدرس السمعيات بكلية الطب.

تأتي هذه المبادرة حرصاً على سلامة المواطنين وتقليل التجمعات والإزدحام، لتقليل فرصة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كما سوف يتم نشر الرابط الخاص بالمبادرة على صفحات الجامعة بمواقع التواصل الاجتماعي .

يأتي ذلك بالتنسيق بين أ.م.د/ أحمد جمال عيد مستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة ومركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.