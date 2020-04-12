شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ 1000 جنيه.. «مكافأة استثنائية» للعاملين بجامعة أسيوط لتصديهم لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قراره بصرف مكافأة استثنائية لكافة أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء التدريس وشباب الأطباء والصيادلة والتمريض والفتيات والعمال ومساعديهم.

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وقال الدكتور طارق الجمال، في تصريحات صحفية، أن تلك المكافأة تأتي تشجيعاً لهم لما بذلوه من جهد دءوب وعمل متفاني خلال شهر مارس الماضي من أجل الحفاظ على مستوى الخدمة في أقسام المستشفيات الجامعية وتطبيق القرارات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تقدم بتواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة، والخاصة بالتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ووجه رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لكافة الأطقم الطبية في كافة المستشفيات المصرية بصفة عامة، والتي تعمل لساعات متواصلة، مختصاً كذلك بالشكر شباب أطباء مستشفيات أسيوط الجامعية، ممن يقفون على خط النار لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج أهلنا وذوينا من المصابين في مختلف الأقسام الطبية ومستشفيات العزل.

وأوضح الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المكافأة تستهدف الأطقم الطبية المثبتين والمنتدبين بأقسام الاستقبال العام بكافة المستشفيات الجامعية ومستشفى العزل واستقبال الإصابات والعناية المركز وأمراض الصدر ووحدة الحماية بالمستشفى، والتي سوف تتضمن صرف ألف جنيه للأطباء المقيمين والأخصائيين والمدرسين المساعدين، ومبلغ 600 جنيه لكافة الصيادلة بتلك الأقسام، ونفس المبلغ للتمريض والفنين ومبلغ 300 جنيه للعمال والمساعدات، أما الأقسام الطبية والوحدات العلاجية الأخرى من العاملين في تخصصات ليست في مواجهة مباشرة مع حالات الاستقبال والطوارئ، ومن المقرر لهم أن يصرف لهم 50% من المبالغ سابقة الذكر حسب كل فئة، وذلك وفق الكشوف التي تم حصرها بمعرفة الدكتور على عبدالعليم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية، وذلك من صندوق تحسين الخدمة بكل مستشفى على حدا.