شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور إصابات بكورونا.. عزل صحي لعزبة اللبن بالتل الكبير وغلق معمل تحاليل وعيادتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فرض عزل صحى على منطقة عزبة «اللبن» التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، بعد إصابة مواطن ووالده بكورونا.

وتتضمن العزبة عمارتين و4 منازل وتضم نحو 250 نسمة، كما أصدر قرارا بفرض حظر طبي على عمارة تسكن بها سيدة مصابة بكورونا بمنطقة أرض الجمعيات بحى ثالث بمدينة الإسماعيلية.

وقرر المحافظ إغلاق عيادتين ومركز تحاليل ومركز أشعة أثبت فريق إدارة الترصد أن المصابة ترددت عليها كإجراء احترازي.

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وأعلن الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان ونائب التل الكبير، موافقة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالتكفل بتقديم الدعم الغذائى لمنطقة عزبة اللبن بالتل الكبير خلال فترة العزل التي تصل إلى 14 يوما.

مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الإسماعيلية

وأجرى مسؤولو مجلس مدينة التل الكبير برئاسة سعد بغدادي عملية تعقيم وتطهير واسعة للمنطقة المعزولة.

وعلى جانب آخر، وصلت إلى المحافظة قافلة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة.

مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الإسماعيلية

مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في الإسماعيلية

وتتضمن 12 ألف كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على متضررى كورونا من العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة، واستقبلها اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وأعلن توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن.