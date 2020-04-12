شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. محافظ البحر الأحمر: تعليق الرحلات البحرية للمراكب حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية، ويخوت السفاري والمراكب الخاصة، بدءًا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن ذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن هذا القرار إجراء استباقي لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحامًا لقضاء يوم شم النسيم، لافتًا إلى أن القرار يشمل أيضًا يخوت السفاري والمراكب الخاصة، حيث لن يتم السماح بخروج أي رحلات بحرية اعتبارًا من اليوم الأحد ولحين إشعار آخر، مشيرًا إلى أنه مع بدء انتشار كورونا في مختلف دول العالم، تم تسجيل إصابات به على متن بعض السفن والمراكب، وتم وضع بعضها قيد الحجر الصحي في كل من إيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا القرار لا ينطبق على العاملين في مجال الصيد بمدن البحر الأحمر، حيث سيتم السماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملهم بشكل طبيعي.

وشدد المحافظ على استمرار قرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر خلال عيد شم النسيم، حيث سيتم التطبيق بحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.