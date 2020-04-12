شكرا لقرائتكم خبر عن سوق بئر عبد في ظل كورونا.. رفع تعديات وإعادة تأهيل وتعقيم وترك مسافة آمنة بين الباعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ مركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء حملة على السوق المركزي بوسط المدينة، لإزالة ورفع الإشغالات، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

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وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن الحملة بمشاركة إدارتي شؤون البيئة وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، مشيرًا إلى إزالة الإشغالات ورفع التعديات من السوق وإعادة تأهيله ونظافته.

وأضاف «سالم»، أنه بعد إزالة الإشغالات تم تنظيف وتطهير وتعقيم السوق، وإعادة توزيع البائعين بعد ترك مسافات آمنه بينهم لمنع انتشار فيروس كورونا، بجانب فتح طرقات واسعة بالسوق للمشترين ومرتادي السوق.

وشدد «سالم»، على مختلف الباعة بالسوق باتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام وسائل الحماية الممكنة والمطهرات.